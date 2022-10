Noord-Korea vuurt voor het eerst sinds 2017 ballistische raket af over Japan: “Serieuze bedreiging voor internationale vrede”

Noord-Korea heeft maandagnacht opnieuw een ballistische raket gelanceerd, voor de vijfde keer in een week tijd. Voor het eerst sinds 2017 vloog die raket ook over Japan, de inwoners van twee regio’s van dat land moesten evacueren en zich in schuilkelders verstoppen. Volgens Hirokazu Matsuno, de kabinetschef van de Japanse regering, gaat het om “een serieuze bedreiging voor de internationale vrede”.

Volgens de Japanse regering vuurde Noord-Korea een raket af in de richting van het eiland Hokkaido, in het uiterste noorden van Japan. “Noord-Korea lijkt een raket te hebben gelanceerd. Gelieve te evacueren naar gebouwen of ondergronds”, meldde de Japanse regering om 7.29 uur (00.29 uur Belgische tijd) in een alarmbericht aan de inwoners van twee regio’s in het noorden van het land.

Het was de vijfde raketlancering door Noord-Korea in een week tijd, maar het ging om de eerste raket van middellange afstand die Noord-Korea afvuurde in meer dan acht maanden, aldus het Zuid-Koreaanse leger. Volgens de eerste ramingen legde ze een afstand af van 4.500 km voordat ze 3.000 km ten oosten van Japan in de Stille Oceaan viel. Het was de eerste keer in bijna vijf jaar dat een Noord-Koreaanse raket over Japan vloog.

“Deze gewelddadige actie volgt op herhaalde recente lanceringen van ballistische raketten. We veroordelen dit ten zeerste”, zei de Japanse premier Kishida aan journalisten. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol noemde de nieuwe lancering een roekeloze provocatie, en riep op tot maatregelen.

Reactie

De recente opeenvolging van Noord-Koreaanse rakettests wordt door experts gezien als een reactie op de manoeuvres op zee door Zuid-Koreaanse en Amerikaanse strijdkrachten die onlangs plaatsvonden. Het vliegdekschip USS Ronald Reagan nam ook deel aan de vierdaagse marineoefeningen. Het was de eerste keer dat een Amerikaans vliegdekschip werd ingezet in Zuid-Korea in bijna vier jaar tijd.

Het Amerikaanse vliegdekschip USS Ronald Reagan maakt samen met Zuid-Koreaanse schepen manoeuvres op zee. — © AFP

In de nacht van maandag op dinsdag was er al overleg tussen de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan en zijn Zuid-Koreaanse en Japanse ambtgenoten. Ze bespraken een “passende en krachtige gezamenlijke internationale respons”. Vanuit Washington wordt de lancering alvast ten zeerste afgekeurd. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft het over een “onaanvaardbare bedreiging voor het Japanse publiek”. Ook Blinken had al contact met zijn Japanse en Zuid-Koreaanse ambtgenoten.

Ook Europees president Charles Michel heeft de lancering krachtig veroordeeld. Hij noemt het een “doelbewuste poging van Noord-Korea om de veiligheid in de regio in gevaar te brengen” en een “ongerechtvaardigde agressie en flagrante schending van het internationaal recht”.