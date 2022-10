Bondscoach Roberto Martinez over feestende Eden Hazard: “Er zit een verhaal achter, maar ik wil niet dat het nog gebeurt”

“Eden heeft een belangrijke rol binnen de nationale ploeg, als mens en als kapitein”, begint Martinez aan zijn uitleg over de vrije avond die hij zijn spelers gunde tijdens de voorbije interlandbreak. “We hebben vertrouwen in onze spelers. Hij had de toestemming om tijd door te brengen met zijn familie of met vrienden (die bewuste vrijdagavond, red.). Er zit een heel duidelijk verhaal achter, maar ik ga er niet over praten in het openbaar. Het zal intern besproken worden. Ik wil niet dat dit nog gebeurt, maar er zijn redenen voor dit verhaal.”

In Spanje werd het avondje uit van Hazard op heel wat kritiek onthaald. En de bondscoach lijkt er dus toch ook niet helemaal gelukkig mee te zijn.

Situatie bij Real kan nog evolueren

Verder sprak Martinez nog eens over de situatie van Eden Hazard, die bij Real Madrid bijna niet meer van de bank komt. “Hij heeft al heel lang geen reeks van wedstrijden meer gespeeld, iedereen kent zijn situatie.” Martinez denkt/hoopt “dat die situatie de komende vijf weken nog serieus zal evolueren.”

Toch vindt Martinez Hazard nog steeds op wereldniveau. “Zijn ervaring, zijn invloed op tegenstanders, zijn capaciteit om een man uit te schakelen, om gevaar te creëren … Volgens mij is hij nog steeds een van de beste spelers op zijn positie. Maar de vraag is of hij nog 90 minuten kan spelen, of zeven wedstrijden op een korte periode.”

Geen joker

Bij Real Madrid werd Hazard wegens de blessure van Benzema af en toe als valse spits uitgespeeld. Dat is bij de Rode Duivels en op het WK in Qatar geen optie volgens de bondscoach. “Ik zie hem niet als valse spits of als speler die centraal op het veld aan een wedstrijd kan beginnen. Ik zie hem ook niet als joker die het verschil kan maken wanneer hij van de bank komt. Hij moet in het ritme van de wedstrijd komen vanaf het begin. We werken al zes jaar samen met Eden, we weten perfect wat we van hem kunnen verwachten.”