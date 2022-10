Koningin van Denemarken excuseert zich nadat ze titels van kleinkinderen afpakte, maar draait beslissing niet terug

Vorige week rommelde het ferm aan het hof in Denemarken. Toen maakte koningin Margrethe II plots bekend dat ze met ingang van 1 januari 2023 de titels afpakt van de vier kinderen van haar tweede zoon Joachim. Vanaf 1 januari mogen Nikolai (23), Felix (20), Hendrik (13) en Athena (10) niet langer als prinsen en prinses worden aangesproken, maar als excellenties. Voor de kinderen van haar oudste zoon, de kroonprins Frederik, verandert er niets.

Koningin Margrethe II motiveerde haar beslissing zo: “Ik wil de kinderen van Joachim zo de kans geven een meer normaal leven uit te bouwen.”

LEES OOK. Deense prins hard voor zijn moeder: “Je verbant mijn kinderen, door hun titels af te nemen”

Prins Joachim (rechts, prinses Marie (links) en de vier kinderen. — © afp

Het nieuws viel zeer slecht bij prins Joachim. Normaal reageert het Deense hof nooit in de pers, maar vorige week werd ook die traditie doorbroken. Joachim zei aan de Deense tabloid B.T.: “Het is quatsch dat mijn kinderen een makkelijker leven zouden hebben zonder de titel van prins en prinses. Voor hen komt de beslissing van mijn moeder over als een straf. Ze voelen zich verbannen van het hof. Waarom? Ze hebben toch niets verkeerd gedaan. Voor hen is dit zeer ingrijpend, het is alsof hun identiteit wordt afgenomen.”

Het Deense hof reageerde nog met het communiqué dat Joachim al in mei dit jaar op de hoogte was gebracht van de beslissing. Daarop zei Joachim aan Ekstra Bladet: “In mei is me inderdaad gezegd dat er werd gewerkt aan een scenario waarin mijn kinderen hun titels zouden verliezen. Maar toen was het plan om die titels pas op hun 25ste af te pakken. Mijn jongste dochter zou zo nog 14 jaar prinses blijven. Nu wordt ze op school gepest omdat haar titel wordt afgenomen.”

Pijnlijk maar daarom niet verkeerd

Zopas dus heeft de koningin een nieuw communiqué uitgestuurd waarin ze zich excuseert. “Ik heb niemand willen pijn doen met mijn beslissing. Mijn kinderen, schoondochters en kleinkinderen zijn het kostbaarste wat ik heb. Ik hoop dat we de vrede vinden om hier samen door te komen. Maar ik keer niet op mijn beslissing terug.”

Koninging Margarethe kreeg al steun van haar schoondochter prinses Marie, de tweede echtgenote van prins Joachim. Ze zei: “Soms zijn beslissingen pijnlijk, maar dat betekent niet dat ze verkeerd zijn.”