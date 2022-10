Jos Donvil wordt nieuwe CEO van bpost

Donvil is een bekende naam. Eerder was hij CEO van voetbalclub RSC Anderlecht. Daarvoor stond hij onder meer aan het hoofd van VOO en telecomoperator Base. Donvil zetelt al meer dan vijf jaar in de raad van bestuur van bpost, en is lid van het strategisch comité. Eerder was hij ook al in de running voor de positie van CEO van de hele groep.

Muls stond pas sinds begin dit jaar aan het hoofd van de Belgische activiteiten van het bedrijf. Over de reden van de stopzetting van de samenwerking met Muls wordt met geen woord gerept. Hij zou te weinig de “finesses” bij het postbedrijf hebben aangevoeld, klinkt het bij insiders.

De vakbonden hebben alvast hun vragen bij het opzijzetten van Muls en noemen de beslissing overhaast. “Op negen maanden tijd kun je toch geen stempel drukken bij een bedrijf”, aldus Geert Cools, algemeen secretaris van de socialistische overheidsvakbond ACOD Post. De vakbondsman spreekt over een komen en gaan in het directiecomité van bpostgroup onder CEO Dirk Tirez de voorbije maanden. “Niet meteen standvastig, en dat baart zorgen.”