Stephanie Suenens gaat met fel gehavend Aalst Ladies zwaar onderuit: “In de tweede helft vormden we geen blok meer”

Met Laura Peeters en Valerie Verhofstadt stonden zaterdag twee beloften voor het eerst aan de aftrap in de Super League. Na het uitvallen van Lieselot De Kegel verloor Aalst ook Loes Van Mullem voor een maand, nadat ze in de bekermatch tegen Zulte-Waregem de ligamenten van de enkel scheurde. De Ajuinen gaven in een strijd van David tegen Goliath een moedige repliek en slikten pas met de rust in zicht een eerste tegendoelpunt. Na de pauze was het hek evenwel van de dam en mede dankzij een hattrick van Ella Van Kerkhoven liep Eendracht tegen een 0-7-pandoering aan. De 30-jarige Stephanie Suenens is aan haar tweede seizoen bezig bij Aalst, waar ze zich opwerpt als een van de sterkhouders. De Ternatse bibliothecaris legde na de match de vinger op de wonde.

“We hielden één helft goed stand”, aldus Suenens. “Nadien kwam de klasse van OHL bovendrijven. We wisten dat we voor een ongelijke strijd stonden, maar in de eerste helft vormden we een hecht blok. In de tweede helft was er geen blok meer en werden we overrompeld. De ploeg viel als los zand uit elkaar. Daar moeten we lessen uittrekken. Een punt rapen was te hoog gegrepen, maar een bolwassing hadden we kunnen vermijden als we de gesloten aanpak van voor de rust hadden behouden.”

Toch wil Suenens niet te lang blijven stilstaan bij de zware nederlaag. “Die 0-7-cijfers mogen niet blijven nazinderen. Ze wijzen er wel op dat het ons aan maturiteit ontbreekt. Door de komst van een nieuwe coach, die een ander tactisch concept en een nieuwe speelstijl hanteert, moesten we wel wat zoeken, maar we moeten stappen voorwaarts zetten. Na de interlandbreak wacht alweer een lastige klus met de verplaatsing naar Standard. Al moeten we durven te geloven in een stunt. Met enige zin voor realisme kunnen we stellen dat Aalst niet aan de playdowns kan ontsnappen. Daar wordt het zaak om teams van ons niveau, zoals Woluwe en Charleroi, te kloppen. Ik verwacht trouwens dat Aalst met aangescherpte automatismen een sterke terugronde zal spelen. De sfeer in de groep blijft ook goed. We moedigen elkaar aan, waardoor het ook prettig blijft op training.”