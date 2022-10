Simon Cowell sluit megadeal van 125 miljoen euro om ‘Got talent’-format veilig te stellen

In popmuziek bestaat het fenomeen al langer: royalties die artiesten krijgen telkens hun nummers worden verkocht, gedraaid, gecoverd, op sociale media of in commercials verschijnen. Voor tv-programma’s bestaat dat niet.

De investeringsmaatschappij ACF heeft nu voor tv-programma’s een gelijkaardig systeem uitgewerkt. De eerste deal daarvoor sloten ze met Simon Cowells bedrijf Syco Entertainment. “We willen het intellectuele eigendom van de talentenjachtreeks veiligstellen en passieve inkomstenstroom genereren”, zegt ACF.

Simon Cowell is de bedenker van het Got talent-format, dat vandaag al in 72 landen loopt. Voordien bedacht Cowell ook al X Factor. Hij zit zelf in de jury van America’s got talent. Afgelopen seizoen was hij grote fan van de Vlaming Chris Umé en diens deepfake-techniek.