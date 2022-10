Boot met Rohingya-vluchtelingen gezonken in Bangladesh, minstens drie doden

Voor de kust van Bangladesh zijn dinsdag minstens drie mensen om het leven gekomen nadat een boot met Rohingya-vluchtelingen was gezonken. Er zijn nog zeker twintig mensen vermist, zo melden Bengalese overheidsdiensten.

De boot moest de vluchtelingen naar Maleisië brengen. Maar door het slechte weer in de Golf van Bengalen kwam het vaartuig in de problemen, meldt de Bengalese kustwacht.

Volgens de politie zijn in de kuststad Halbunia drie lichamen aangespoeld. “Het zijn drie jonge Rohingya-vrouwen tussen de 18 en 20 jaar oud”, zegt politie-inspecteur Nur Mohammad.

Waarschijnlijk bevonden zich zowat 65 mensen aan boord van het vaartuig. “We hebben 45 mensen gered, onder wie 41 Rohingya-vluchtelingen en vier Bengalezen”, zegt Ashiq Ahmed van de kustwacht. “Een twintigtal mensen wordt nog vermist. De reddingsoperatie is nog bezig.”

De Rohingya vormen een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. Na een gewelddadig offensief van het Myanmarese leger in 2017, zijn ongeveer 750.000 Rohingya naar het buurland Bangladesh gevlucht. Ze verblijven er doorgaans in overvolle kampen. Wegens de slechte leefomstandigheden proberen jaarlijks honderden Rohingya op gevaar van eigen leven de oversteek naar Maleisië te maken.