President Poetin stuurt Russische ‘nucleaire trein’ naar front in Oekraïne

jvh Bron: The Times, The Telegraph

Het gaat om een trein die valt onder het commando van het 12de directoraat van het Russische ministerie van Defensie: een door geheimzinnigheid omgeven eenheid die verantwoordelijk is voor de opslag, het onderhoud, de transport en de verdeling van nucleaire munitie. De trein in kwestie werd de afgelopen dagen gefilmd in centraal Rusland, onderweg naar het westen.

LEES OOK. Bezorgdheid over nucleaire dreiging neemt toe: “Kans dat Poetin echt kernwapens zal inzetten, is klein. Maar...”

Het Kremlin zinspeelt al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne op de inzet van kernwapens, maar met het steeds grotere succes van het Oekraïense tegenoffensief in de afgelopen weken, klonk die dreiging steeds groter. Zo zou de NAVO haar lidstaten gewaarschuwd hebben dat president Poetin zijn bereidheid om kernwapens in te zetten zou kunnen bewijzen door een nucleaire test uit te voeren op of aan de grens met Oekraïne.

Hoe ver gaat Poetin?

Volgens de Poolse defensie-analist Konrad Muzyka is de beslissing om de nucleaire trein naar het front te sturen weliswaar een nieuw “signaal”, maar Muzyka gelooft niet dat het gaat om een eerste stap richting het gebruik van kernwapens. “Het zou inderdaad een signaal kunnen zijn aan het Westen dat Moskou het conflict wil laten escaleren, maar er zijn andere, meer waarschijnlijke verklaringen. De Russische RVSN-troepen (Strategische Raketkrachten, red.) trainen gewoonlijk hard tijdens de herfst. Of het zou ook kunnen gaan om de zogeheten GROM-oefeningen, strategische afschrikkingsoefeningen die jaarlijks in oktober worden gehouden.”

LEES OOK. Kremlin weet zelf niet goed waar nieuwe grenzen Rusland liggen (+)

De vraag of Poetin bereid is om kernwapens – al dan niet beperkt en tactisch – te gebruiken, is het onderwerp van fel debat tussen westerse analisten. Bij de annexatie van de vier Oekraïense gebieden Loegansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson vorige week liet Poetin weten dat hij “alle beschikbare middelen” zal inzetten om het Russische grondgebied te verdedigen, maar de vraag is wat hij beschouwt als ‘Russisch grondgebied’: daarover bestaat zelfs in het Kremlin onduidelijkheid, aangezien Rusland vorige week terrein annexeerde dat het nooit onder controle had, of de afgelopen dagen alweer verloor.