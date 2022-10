Weer minder werklozen in Vlaanderen na zomerse toename

Het aantal werklozen in Vlaanderen is in september weer beginnen te dalen, na een traditionele toename tijdens de zomervakantiemaanden. Eind september waren er 183.341 werkzoekenden zonder werk, de werkloosheidsgraad bedroeg 5,8 procent. Dat meldt de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB dinsdag.

Tegenover augustus waren er ongeveer 5.400 werkzoekenden zonder werk minder: er stroomden 32.994 mensen uit (van wie 73 procent naar werk), terwijl er 27.551 burgers werden toegevoegd als werkzoekenden zonder werk.

Op jaarbasis - vergeleken met september 2021 - daalde het aantal werkzoekenden zonder werk met bijna 9.000 eenheden, of bijna 5 procent. Een jaar geleden stond de werkloosheidsgraad nog op 6,1 procent.

De sterkste daling van het aantal werkzoekenden zonder werk op basis van leeftijd was er bij de 60-plussers (-9 procent op een jaar tijd). Wat de werkloosheidsduur betreft, was de daling het grootst bij de werkzoekenden die tussen 1 en 2 jaar zonder werk zitten (-23 procent). Het aantal mensen dat minder dan een jaar werkzoekend is, is wel gestegen (+6 procent).

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) wijst in een reactie voornamelijk op het dalend aantal langdurig werkzoekenden en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Die dalingen zijn al langer aan de gang, maar vooral bij de langdurig werklozen (minstens 2 jaar) lijkt de trend te versnellen, met -8,4 procent op jaarbasis in september. “Het stemt hoopvol dat het aantal mensen waarvan we weten dat ze het moeilijker hebben om de stap naar een job te zetten aan het dalen is”, zegt Brouns.

Er komt volgend jaar ook een financiële stimulans voor mensen die minstens twee jaar werkzoekend zijn, als zij een knelpuntopleiding volgen, voegt Brouns nog toe. Ze zullen op drie verschillende momenten de steun krijgen: bij de start van de opleiding, bij het succesvol afronden ervan en na een maand tewerkstelling.