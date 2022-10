Autoverhuurbedrijf Sixt koopt 100.000 elektrische wagens bij Chinese fabrikant

Themabeeld — © VCG via Getty Images

In eerste instantie zullen enkel de klanten in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië gebruik kunnen maken van de elektrische voertuigen. Tot 2028 zal het aanbod van Sixt verder geëlektrificeerd worden, met in totaal 100.000 wagens van de Chinese autobouwer.

BYD is een van de grootste producenten van elektrische wagens ter wereld. Het bedrijf betreedt momenteel de Duitse markt en ziet de deal ook als kansen om zijn voertuigen te tonen aan potentiële klanten. “Het doel van BYD is om Sixt-klanten te inspireren met zijn aanbod van elektrische voertuigen”, zei BYD-topman Michael Shu.