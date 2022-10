Anti-talibangroepering zegt district in noorden van Afghanistan veroverd te hebben

Het Nationaal Verzetsfront, de Afghaanse militaire alliantie geleid door Ahmad Massoed, zegt een strategisch district in het noorden van het land veroverd te hebben. Het is de eerste keer dat een anti-talibangroepering erin slaagt om een district te heroveren sinds de taliban meer dan een jaar geleden weer aan de macht kwamen in Kaboel.

Het district Shekay, in de provincie Badachsjan, ligt op de Afghaans-Tadzjiekse grens. Er wonen goed 30.000 mensen. De plaatselijke gouverneur is opgepakt, samen met tien andere talibanleden, aldus een woordvoerder van het Verzetsfront. In een video die op sociale media werd verspreid zegt de gevangengenomen gouverneur hoe hij tijdens een missie in een hinderlaag werd gelokt.

Vanuit Kaboel laten autoriteiten weten dat er niets klopt aan de claim van het Nationaal Verzetsfront. Wel wordt bevestigd dat de districtsgouverneur werd gevangen, en daarna bevrijd.