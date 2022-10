Rusland beboet videoplatform Twitch voor “valse informatie” over oorlog in Oekraïne

Een Russische rechtbank heeft het Amerikaanse videoplatform Twitch een boete van 4 miljoen roebel (68.000 euro) gegeven. Het bedrijf verspreidde volgens de Russen “valse informatie” over de oorlog in Oekraïne. Dat meldt het staatspersagentschap TASS.

Twitch zond een interview met een adviseur van de president van Oekraïne uit. Volgens de Russen gaf de man daarbij misleidende informatie over luchtaanvallen in het zuiden van Oekraïne.

Na de start van de Russische aanval op Oekraïne eind februari heeft het Russische parlement een verbod goedgekeurd om de Russische troepen in diskrediet te brengen of foute informatie te verspreiden over de oorlog.

Verschillende onafhankelijke media en internetplatformen werden daarop beboet of verbannen. Ook de stichting achter online-encyclopedie Wikipedia kijkt aan tegen een boete. Wikimedia zou hebben geweigerd om informatie over de oorlog te verwijderen.