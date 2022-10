Duitse minister Baerbock wijst Poolse vraag om herstelbetalingen voor WOII af

De Poolse Rau legde in haar pleidooi voor de schadeclaim de nadruk op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van Polen en Duitsland tegenover de vroegere, huidige en toekomstige generaties. “Ik ben daarom overtuigd dat het standpunt van de Duitse regering in deze kwestie, als resultaat van dialoog, zich verder zal ontwikkelen”, zei hij. De Poolse minister verduidelijkte dat niemand in Duitsland of Polen kan verwijzen naar een moreel systeem of rechtsorde, “waarbij het de dader is die, onafhankelijk en alleen, de omvang van zijn schuld, maar ook de omvang en duur van zijn verantwoordelijkheid mag bepalen”.

De Poolse regering had haar vraag om herstelbetalingen kort voor het bezoek van Baerbock kracht bijgezet. Zo ondertekende Rau een diplomatieke nota die overgemaakt werd aan Berlijn. Vorige maand - op de 83ste verjaardag van het begin van de Tweede Wereldoorlog - schatte een parlementaire commissie in Warschau de schade in Polen door de wereldoorlog nog op meer dan 1,3 biljoen euro. Maar Rau noemde dinsdag opnieuw geen concrete bedragen die in de diplomatieke nota opgenomen zouden zijn.