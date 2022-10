Meer dan 400 mensen winnen de jackpot in loterij in Filipijnen, onderzoek gevraagd

Het hoogste aantal mensen ooit heeft in de Filipijnen de Grand Lotto gewonnen. Er kwamen in totaal 433 winnaars uit de bus in rang 1. Zij moesten zes correcte cijfers in de juiste volgorde raden om de prijzenpot van 236 miljoen peso (zo’n 4,03 miljoen euro) te winnen.

Die zes cijfers die zij allemaal correct hadden ingevuld waren op zich ook bijzonder. Het ging namelijk om een reeks cijfers die allemaal een veelvoud van negen waren: 09 - 18 - 27- 36 - 45 - 54.

Koko Pimentel, de leider van de politieke minderheid in het land, vindt de situatie verdacht en heeft gevraagd om een onderzoek. “Deze loterijen zijn geautoriseerd door de Filipijnse republiek. Daarom moeten we de integriteit van deze gokspelen bewaren en beschermen”, zei hij.

De organisatoren van de loterij hebben benadrukt dat de trekking niet vervalst kan worden en verduidelijkten ook dat het niet ongewoon is in de Filipijnen dat mensen op een bepaalde specifieke reeks cijfers wedden. Een veelvoud van negen, in dit geval. Een van de winnaars vertelde aan de organisatie, bij het ophalen van haar winst, dat de winnende combinatie al lang gespeeld wordt in haar familie. Haar vader en moeder zouden erover discussiëren omdat de reeks met de veelvouden van negen te moeilijk zou zijn om te winnen. “Ik hoor het al tien jaar opnieuw en opnieuw”, zei ze.

Elke winnaar ging uiteindelijk naar huis met een bedrag gelijk aan zo’n 373.000 euro.

(sgg)