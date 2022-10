Ziekenhuizen in München onder druk door Oktoberfest, ook Nederland kent coronagolf

De ziekenhuizen in München worden na afloop van het Oktoberfest geconfronteerd met een duidelijke stijging van het aantal coronapatiënten. Dat blijkt uit de coronacijfers die de Duitse stad dinsdag heeft meegedeeld. “Jammer dat het zover is gekomen”, zegt minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach.

Momenteel worden in München 478 ziekenhuisbedden bezet gehouden door coronapatiënten. Het gaat om een stijging met 61 procent sinds vorige week dinsdag. In vergelijking met de start van het Oktoberfest gaat het zelfs om een toename met 137 procent.

Op de afdeling intensieve zorg liggen intussen 39 mensen die besmet zijn met het coronavirus. Een week geleden ging het nog om 24 patiënten.

De Duitse Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach vreest dat de aantallen nog verder zullen stijgen. Hij verwacht “meer ernstige gevallen en een belasting van de intensieve zorg-afdelingen”. “Het is jammer dat het zover is gekomen”, zegt hij nog aan de omroep RTL/ntv.

Experts hadden op voorhand al gewaarschuwd dat de coronacijfers in München zouden pieken door het Oktoberfest, dat plaatsvond van 17 september tot 3 oktober.

Het traditionele bierfestival en volksfeest in de Beierse stad werd de voorbije twee jaar niet georganiseerd vanwege de coronacrisis. Dit jaar vond het evenement opnieuw plaats, met maar weinig beperkende maatregelen. Er zijn de afgelopen twee weken in totaal miljoenen mensen voor het Oktoberfest naar de Münchense Theresienwiese afgezakt.

Ook Nederlandse coronagolf

Niet alleen Duitsland moet opnieuw afrekenen met een coronagolf, ook in Nederland is er een duidelijke stijging in het aantal covidgevallen te merken. Bij onze noorderburen werden afgelopen week 19.031 positieve tests geregistreerd, een toename van zo’n 55% ten opzichte van de week voordien. Het gaat om het hoogste aantal sinds begin augustus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert mensen om zichzelf te testen bij klachten, om thuis te blijven bij een positieve test, en om de boosterprik te halen.