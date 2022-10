Politie vangt kitten op die onopgemerkt 40 km (!) meereed naar Antwerpen: “We kunnen het nog altijd niet vatten”

De onthaalmedewerkers van het politiekantoor op de Oudaan in Antwerpen kregen maandag gezelschap van een verdwaalde jonge kat die rondzwierf op de parking. Na een oproep op Facebook, bleek het om een poes uit Loenhout (Wuustwezel) te gaan, een veertigtal kilometer verderop. “We kunnen het nog altijd niet goed vatten”, vertelt het baasje verwonderd. “Onze poes moet in of onder de auto zijn meegereisd naar mijn werk in Antwerpen.”

“Op de parking van Oudaan is een kat gevonden die kwam toegelopen naar onze collega’s”, zo luidde de post van de Antwerpse politie maandagochtend op Facebook. De kat bleek niet gechipt te zijn, wat de zoektocht naar de eigenaar bemoeilijkte. Het diertje werd met veel liefde opgevangen door de onthaalmedewerkers van het politiekantoor waar het een hele dag vertoefde.

“Het duurde even voor ik doorhad dat het om mijn kat Billie ging”, vertelt Vicky, de eigenares van de kat. Ze woont in Loenhout en werkt in het centrum van Antwerpen, vlakbij de Oudaan. “Op kantoor had één van mijn collega’s de Facebookpost van de politie gezien. Ze wilde het katje graag adopteren - mocht de eigenaar zich niet melden - maar zei dat het misschien een moeilijke combinatie was met haar hond.”

“Elk vlekje klopte”

”Onzin”, antwoordde Vicky. “Onze kitten Billie is met de hond opgegroeid en de twee houden elkaar goed gezelschap.” Ze haalde haar gsm boven om foto’s te tonen, maar merkte plots op dat Billie wel heel erg leek op de gevonden poes. “Elk vlekje klopte. Ik heb meteen mijn vriend gebeld om te horen of Billie thuis was, maar ook hij had haar sinds zondagavond niet meer gezien.” (Lees verder onder de foto)

Kitten Billie met de golden retriever van Vicky. — © rr

De kat is hoogstwaarschijnlijk in of onder de auto geklommen voor de warmte. Nietsvermoedend is Vicky die ochtend vertrokken met een extra passagier aan boord. “We kunnen het nog altijd niet goed vatten hoe het precies is gebeurd. Billie is amper enkele maanden oud en een echte boerderijkat. Ze gaat nooit verder dan onze tuin. Blijkbaar wou ze toch even het centrum van Antwerpen gaan verkennen.”

Niet gechipt

Hoewel Billie nog maar enkele maanden oud is, is het in België verplicht dat elke kat geïdentificeerd wordt met een chip. Daarbij plaatst de dierenarts een chip bestaande uit vijftien cijfers onderhuids in de hals van de kat. “We zijn helemaal mee met het chip-verhaal en begrijpen dat het een must is als je een kat in de stad houdt. We waren sowieso van plan om Billie te chippen, maar op de boerenbuiten leek het ons niet zo dringend. Nu we weten hoe avontuurlijk ze is, zetten we er extra spoed achter”, zegt Vicky.