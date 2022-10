Club NXT morst met kansen en krijgt bolwassing van dodelijk efficiënt Atlético in Youth League

Club NXT kreeg dinsdagmiddag een duur lesje in efficiëntie in de Youth League: tegen de leeftijdsgenoten van Atlético Madrid werd het 1-3. De Brugse U19 kreeg kansen genoeg, maar faalde keer op keer voor doel. De tweede plaats en bijhorende play-offs in groep B lijken nu het hoogst haalbare.

De jonkies van Club Brugge begonnen als underdog aan de wedstrijd: tegenstander Atlético Madrid U19 had de eerste twee groepswedstrijden gewonnen en begon als leider in groep B aan de wedstrijd. Puntengewin voor Club NXT was dan ook obligaat indien ze de Spanjaarden niet definitief wilden laten ontsnappen. Club begon met het meeste initiatief, maar werd koud gepakt door de lepe Madrilenen. In minuut 12 knalde Nino staalhard voorbij Vroman: 0-1. Geen cadeau tegen deze ploeg, waar de huisstijl van Atlético duidelijk ingelepeld was.

Frustratie

Die achterstand inspireerde blauw-zwart tot nog meer actie, en eigenlijk moest Club NXT voor de rust altijd op voorsprong staan. Eerst schoot Liam De Smet een rebound van dichtbij over een leeg doel, niet veel later stuurde Talbi de bal alleen voor doel naar de verkeerde kant van de paal. De keeper had het leer nog beroerd, al gaf de scheidsrechter gewoon doeltrap. Het wekte frustratie op bij de Bruggelingen. Nog voor de rust leek Vanrafelghem de verdiende 1-1 te scoren, maar alweer gooide de Noorse ref Hagenes roet in het eten. Die had een voorgaande duwfout gezien van de NXT-spits, die het feestje door de neus geboord zat.

De tweede helft verliep naar het beeld van de eerste: Club dat met de kansen morste, en een dodelijk efficiënt Atlético dat al vroeg kon scoren. Een corner van Diez Roldan waaide voorbij alles en iedereen in de verste hoek: 0-2. Een opdoffer vanjewelste.

Tien tegen tien

Met de moed der wanhoop ging NXT opnieuw op zoek naar een aansluitingstreffer. Scoren bleef echter het grote manco. Vanrafelghem kon van dichtbij niet afwerken, een kopbal van De Roeve ging nipt over. Het Madrileense doel leek wel behekst. En toen Gismera na een mooie combinatie op links door de verdediging wandelde en afwerkte, mochten de Brugse boeken helemaal toe.

Iets na het uur werd Bonar bij Atlético wel weggestuurd met een tweede gele kaart, maar een mirakel zat er nooit meer in. Integendeel: ook Vermant kreeg nog een tweede keer geel na zijn afgekeurde doelpunt. Ook hij mocht vertrokken. Dat Goemare in minuut 90 alsnog de eerreder maakte, werd een doekje voor het bloeden.

Club volgt na drie speeldagen al op zes punten van Atlético, en moet zich nu vooral richten op de tweede plaats en bijhorende play-offs voor de volgende ronde. Enkel de groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar de 1/8ste finales.

Club NXT: Vroman, De Roeve, Ordonez (46’ Willems), Mondele (76’ Diawara), Engels (64’ Goemare), Talbi (64’ Lenn De Smet), Liam De Smet, S. Audoor, Seys, Vermant, Vanrafelghem (87’ Lund-Jensen)

Doelpunten: 12’ Nino (Diaz) 0-1, 49’ Diez Roldan 0-2, 60’ Gismera (Diaz) 0-3, 90’ Goemare (Willems) 1-3

Rode kaarten: 64’ Bonar, 84’ Vermant