“Musk neemt Twitter dan toch over voor 44 miljard dollar”

Miljardair Elon Musk wil dan toch Twitter overnemen, en dat voor de initiële biedprijs van 54,2 dollar per aandeel. Musk maakte het voorstel in een brief aan Twitter over, meldt financieel persbureau Bloomberg dinsdag op basis van anonieme ingewijden. Een overname zou het einde markeren van een ophefmakende overnamesaga.

Twitter heeft dinsdagavond bevestigd dat het een bod heeft ontvangen van miljardair Elon Musk. Het nieuws over de overname stuurde het aandeel van de microblogsite meteen 18 procent hoger, waarna de handel stilgelegd werd.

De miljardair had in april 44 miljard dollar over voor het bedrijf, maar wilde nadien van de overname af. Daarbij argumenteerde hij dat Twitter hem misleid had over het werkelijke aantal gebruikers en het aantal automatische, niet reële accounts.

In juli verbrak hij officieel de deal, waarna Twitter naar de rechtbank trok. Die rechtszaak in de Amerikaanse staat Delaware moest deze maand van start gaan. Aandeelhouders van Twitter stemden in september in met de overname die Musk ingediend had.

De Tesla-topman en zijn advocaten zijn niet bereikbaar voor commentaar, meldt het persagentschap Reuters.