Geen Clinton Mata, wel Denis Odoi en Bjorn Meijer in de basis bij Club Brugge voor Champions League-duel met Atlético

Coach Carl Hoefkens heeft zijn opstelling klaar voor het duel tegen Atlético Madrid, dinsdag (21 uur) in het Jan Breydelstadion op de derde speeldag van groep B in de Champions League. Denis Odoi, vooraf twijfelachtig, staat op de rechtsachter. Abakar Sylla, die afgelopen weekend moest passen met een spierblessure voor de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen (3-0 winst), en Tajon Buchanan beginnen aan de partij.

Doelman Simon Mignolet krijgt een viermansverdediging voor zich, met van rechts naar links Odoi, Brandon Mechele, Sylla en Bjorn Meijer. Casper Nielsen, Raphael Onyedika en captain Hans Vanaken moeten de strijd op het middenveld winnen. Voorin dienen Buchanan, Ferran Jutgla en Kamal Sowah voor goals te zorgen. Andreas Skov Olsen is zoals geweten out met een voedselvergiftiging.

Club Brugge: Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla, Meijer - Nielsen, Onyedika, Vanaken (cap) - Buchanan, Jutgla, Sowah.

Coach: Carl Hoefkens (Bel)

Bij Atlético Madrid staan Yannick Carrasco en Axel Witsel in de basis. Carrasco is de linksbuiten in een 4-4-2 als steun van aanvallend duo Alvaro Morata-Antoine Griezmann. Witsel wordt uitgespeeld als centrale middenvelder naast kapitein Koke.

Atlético Madrid: Oblak - Molina, Giménez, Savic, Reinildo - Llorente, Witsel, Koke (cap), Carrasco - Griezmann, Morata.

Coach: Diego Simeone (Arg)

Club maakte in de eerste twee speelrondes indruk. Op de openingsspeeldag tegen Leverkusen knokte het zich op wilskracht naar een 1-0 zege. Een week later in Porto overklaste de Belgische kampioen zijn tegenstander met een historische 0-4 overwinning. Atlético begon wisselvallig aan het seizoen en telt in La Liga na zeven speeldagen dertien punten. Ook in de Champions League gaat het op en af. Op de openingsspeeldag rekenden de Rojiblancos in de slotfase af met Porto (2-1), nadien volgde een late 2-0 nederlaag in Leverkusen.