Terug naar de allereerste keer dat een Belgische club een Europese trofee pakte: Anderlecht-West Ham, een finale doordrenkt in Kriek en Gueuze

Anderlecht - West Ham is morgen een match voor ‘heimweemannen’. Op 5 mei 1976 was dit de finale van de Europabeker voor Bekerwinnaars waarin paars-wit als eerste Belgische club ooit een Europese Cup won: 4-2. Rob Rensenbrink en Swat Van der Elst scoorden op de Heizel elk twee keer, maar jaren later was de vraag vooral: werden er nadien 60.000 flesjes Kriek en Gueuze naar de blunderende West Ham-verdediger Frank Lampard gestuurd? Een reconstructie.