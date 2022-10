Je houdt van hem of je haat hem, maar er zit zo veel meer achter die schreeuwende trainer langs de zijlijn. Zo wordt KV Mechelen-trainer Danny Buijs (40) beschreven in de biografie die over hem is uitgebracht. “Vroeger kreeg ik door mijn ­koppigheid echt ruzie met ­mensen. Nu zie ik in dat het oké is als mensen een andere mening hebben.”