CHAMPIONS LEAGUE. Napoli draait Ajax van Schreuder door gehaktmolen, Inter zadelt Barcelona met groot probleem op

Ajax moet vrezen dat het niet overwintert in de Champions League nadat het voor eigen publiek helemaal in de pan werd gehakt door Napoli. Ook voor Barcelona ziet er het slecht uit na een verrassende 3 op 9.

Ajax begon goed aan groep B met een 4-0-zege tegen Rangers, maar moet nu al de rol lossen. Gewezen Club-trainer Alfred Schreuder had het vooraf nochtans over zijn “belangrijkste wedstrijd als coach van Ajax”. Wat nu, Alfred Schreuder? Want het draaide uit op een historische afstraffing. Ajax kwam nochtans snel op voorsprong toen Taylor via het been van Kudus raak schoot. Napoli overklaste de thuisploeg echter volledig en stond bij de rust 1-3 voor, na goals van Raspadori, Di Lorenzo en Zielinski. Toen doelman Pasveer in de tweede helft de bal domweg verspeelde, tikte Napoli de 1-4 binnen, opnieuw via Raspadori. Na de 1-5 van Kvaratskhelia was de vernedering nog niet compleet. Eerst werd Tadic uitgesloten met een tweede gele kaart, dan maakte invaller Simeone – zoon van Diego – zelfs nog de 1-6.

De Italianen blijven zo ongeslagen aan de leiding, gevolgd door Liverpool. Klopp en co. klopten Rangers eenvoudig, met 2-0. Een heerlijke vrije trap van Trent Alexander-Arnold voor de rust, een strafschop van Salah erna bleken voldoende.

Porto pakt levenslijn met beide handen

Het was van moeten voor eigen publiek voor FC Porto na een 0 op 6. Maar het waren de bezoekers die de bal claimden en voor gevaar zorgden. Dat leverde na een kwartier een doelpunt op. Hudson-Odoi deed de netten trillen, maar de VAR had een fout gezien in de opbouw. Porto claimde op het halfuur een penalty na een fout op Evanilson, zonder succes. De thuisploeg groeide in de wedstrijd en er was een uitstekende Hrádecký nodig om een poging van Uribe te redden. En dan volgde er chaos.

Taremi scoorde voor Porto, maar zag zijn goal overruled worden door de VAR wegens hands… in de eigen zestien. Penalty voor Leverkusen dus, maar die werd gemist door Schick. De Tsjech werd uiteindelijk de schlemiel van de avond omdat hij na rust een dot van een kans miste en aan de overkant Zaidu de 1-0 zag scoren na een prachtige counter. Het werd uiteindelijk nog 2-0 na een goal van Galeno. Porto blijft zo in de running voor de 1/8ste finales. Het telt net als Lever­kusen en Atlético 3 punten, Club gaat aan kop met 9 punten.

Inter klopt Barcelona

In groep C ging Barcelona opnieuw onderuit (1-0). Vlak voor de rust schoot Calhanoglu van buiten de zestien raak. Barça drong wel aan, maar een bal van Dembélé strandde tegen de paal. Een doelpunt van Pedri werd afgekeurd wegens handspel van Fati. In het slot kreeg Barcelona geen penalty na vermeend hands van Dumfries.

Der Rekordmeister dolt

Bayern München blijft foutloos in de Champions League. De Duitse kampioen kende voor eigen publiek bitter weinig moeite met Viktoria Plzen. Na 7 minuten opende Leroy Sané al de score, waarna Serge Gnabry en Sadio Mané nog voor rust de boeken toededen voor de Tsjechen. En dan werd een fantastische goal van Jamal Musiala nog afgekeurd voor héél nipt buitenspel. Na de pauze dikten opnieuw Sané en invaller Eric Maxim Choupo-Moting de uitslag nog aan tot 5-0.

Bayern leidt zo de groep met 9 op 9. Het scoorde al negen keer en kreeg nog geen enkel doelpunt tegen. Plzen is laatste met 0 punten.

© AP

Marseille leeft nog

De partij tussen Marseille en Sporting begon een klein halfuur later omdat de Portugese bus vastzat in de file. Maar het waren wel de bezoekers die het best begonnen door al na 51 seconden de score te openen via Francisco Trincao.

Daarna ging het licht uit bij doelman Antonio Adan, waardoor Marseille nog voor het halfuur en tegen tien man uitliep naar 3-1 via Alexis Sanchez, Amine Harit en Leonardo Balerdi. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) legde de 4-1 eindscore vast.

Eintracht Frankfurt en Tottenham Hotspur namen het tegen elkaar op in groep D. De Duitsers noch de Engelsen kwamen tot scoren, en ook in de stand geven beide clubs na drie speeldagen elkaar geen duimbreed toe. Frankfurt en Tottenham blijven namelijk steken op 4 punten, op 2 punten van koploper Sporting Lissabon.