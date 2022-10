De fantastische dribbel van Jutgla en de binnentikker van Sowah: zo kwam Club Brugge op voorsprong tegen Atlético

Club Brugge blijft verbazen in de Champions League. Bij de rust stond blauw-zwart 1-0 voor tegen Atlético Madrid. Met dank aan Kamal Sowah, die Jan Breydel deed ontploffen met een doelpunt in de 36ste minuut. Al was het toch vooral met dank aan Ferran Jutgla, die een prachtige dribbel uit zijn Spaanse sloffen schudde en Sowah bediende.