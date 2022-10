Club Brugge is nu helemaal terug. Na België is ook de verovering van Europa begonnen. 9 op 9 in de Champions League. Europa moet de ogen eens flink uitwrijven. Want er is ook dat doelsaldo van 7-0. Dat is even onverwacht als fenomenaal. De overwintering in de belangrijkste aller Europese bekers is nu wel heel dichtbij.