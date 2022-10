Diego Simeone weet waar het aan lag: “Mignolet was de man van de match, wij toonden de efficiëntie van Club niet”

“Ik wist van Club Brugge dat het een team is dat in zichzelf gelooft”, aldus Simeone. “Dat heeft me absoluut niet verrast. Het doet het tot hiertoe uitstekend in de Champions League. Toch hadden we deze wedstrijd niet moeten verliezen. We kregen kansen, maar hun doelman ontpopte zich tot beste man op het veld. We waren niet scherp en met te weinig daadkracht begonnen. Toch kregen we in de eerste helft nog kansen via Carrasco en Morata, maar toen toonde Mignolet zich al. Club Brugge had op dat moment het meeste balbezit en viel aan. In de tweede helft was het precies omgekeerd: wij vielen aan en zij verdedigden. We kregen weer kansen, zelfs een strafschop, maar het ontbrak ons aan de efficiëntie die Brugge wel had.”

Twee doelpunten tegen, dat is voor Simeone heiligschennis.

“Die 1-0 was gewoon een mooie aanval van Club Brugge. En dan redde Oblak nog een mooie bal. Maar twee goals zou inderdaad niet mogen. Tegen volgende woensdag (als Club naar Madrid trekt, red.) moet dat verbeterd worden.”