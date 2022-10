Wat is de impact van de treinstaking op het spoor en hoe zit het op de weg?

De alternatieve treindienst die wegens een staking op het Belgische spoornet geldt, verloopt woensdag zoals voorzien. Dat meldt woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS. Volgens de spoorwegmaatschappij rijdt een kwart van de treinen in Vlaanderen en Brussel. De meeste piekuurtreinen rijden niet.

Door een 24 urenstaking bij het spoor rijden sinds dinsdagavond twee op de vijf IC-treinen tussen de grote steden en een op de vier L- en S-treinen. In de provincies Namen en Luxemburg is het spoorwegnet zelfs volledig gesloten.

NMBS had op basis van het aantal personeelsleden dat niet deelneemt aan de staking, een alternatieve treindienst uitgewerkt. Die dienstverlening verloopt woensdagmorgen zoals gepland, benadrukt Temmerman. “De reizigers kunnen er dus op rekenen dat de voorziene treinen rijden zoals aangekondigd. We raden iedereen wel aan om vooraf onze app of de website te checken, om na te gaan wanneer hun trein rijdt.” De spoorstaking duurt nog tot 22 uur.

“Actiebereidheid is groot”

De vakbonden hebben het werk neergelegd om druk uit te oefenen op de federale regering. Die moet beslissen over de begroting voor het spoor voor de komende jaren. De bonden eisen onder meer voldoende middelen voor aanwervingen. “De arbeidsomstandigheden zijn niet goed en er is te weinig personeel”, verklaarde Ludo Sempels van ACOD-Spoor woensdagochtend op Radio 1. “Wij voeren actie voor een performant bedrijf en een kwalitatieve dienstverlening voor al onze reizigers. Als je een Mercedes wil kopen, volstaat het budget voor een 2PK niet. De actiebereidheid bij het spoorwegpersoneel is groot en er rijden zeer weinig treinen.”

In het station van Berchem zijn woensdagochtend maar weinig reizigers komen opdagen. “Ik ben blij dat er een minimale dienstverlening is”, getuigt een reiziger op Radio 1. “Ik kan de staking ergens wel begrijpen, maar niet iedereen heeft andere mogelijkheden om zich te verplaatsen.”

170 kilometer file

Omstreeks 8.20 uur staat er ongeveer 300 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. “De ochtendspits is druk, maar zeker niet uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar en ook de wachttijden zijn normaal”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “In het verleden zag je tijdens treinstakingen langere files, die vaak ook vroeger begonnen. De tijd dat stakingen op het spoor zich lieten voelen op de weg ligt echter achter ons, vooral dankzij de mogelijkheden rond telewerken.”