Twitter grote winnaar op Wall Street nu Musk bedrijf toch wil overnemen

Twitter heeft dinsdag een grote koerssprong gemaakt op Wall Street omdat Elon Musk het bedrijf toch wil overnemen. Beleggers reageerden enthousiast, maar het nieuws was eerst alleen nog gebaseerd op een onbevestigd bericht. De handel in het aandeel lag vervolgens uren stil, maar sloot uiteindelijk met een winst van dik 22 procent.

Musk had in april een bod gedaan op Twitter van 44 miljard dollar, maar besloot in juli dat hij van die deal af wilde zien. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots.

Nu heeft Musk laten weten Twitter dan toch te willen overnemen, en dat voor de initiële biedprijs van 54,2 dollar per aandeel. Waarschijnlijk wil hij met zijn ommezwaai een juridisch gevecht met Twitter vermijden. Musk maakte het voorstel in een brief aan het bedrijf over. Twitter heeft dinsdagavond bevestigd dat het een bod heeft ontvangen van Musk.

Door de koerssprong is een aandeel Twitter nu weer 52 dollar waard. Dat is de hoogste slotstand sinds november vorig jaar. Het is wel nog ietsje lager dan de 54,20 dollar per stuk die Musk op tafel heeft gelegd. Twitter zegt de deal met Musk nu zo snel mogelijk te willen afronden.

De stemming op de beursvloeren was sowieso opperbest. Dat is te danken aan speculatie dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk wat minder agressief zal worden met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. De brede S&P 500 ging 3,1 procent omhoog tot 3790,93 punten. De Dow-Jonesindex won 2,8 procent tot 30.316,32 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 3,3 procent bij op 11.176,41 punten.

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla, waar Musk aan het roer staat, won circa 3 procent. Een dag eerder kelderde Tesla nog bijna 9 procent na tegenvallende leveringen in het derde kwartaal. Branchegenoot Rivian kwam met meevallende productiecijfers. Dat werd door beleggers beloond met een koerswinst van bijna 14 procent. Branchegenoot

De olieprijzen zaten eveneens flink in de lift. Dat komt omdat oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland overwegen om hun productielimiet met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. Dat is veel sterker dan eerder werd verwacht. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent meer op 86,16 dollar en Brentolie werd 2,9 procent duurder op 91,47 dollar per vat. De euro was 0,9989 dollar waard, tegen 0,9976 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.