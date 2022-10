Terwijl zijn ex-club stunt, beleeft Schreuder gitzwarte avond: “Als er niet snel verbetering optreedt, gaan er koppen rollen bij Ajax”

Even leek Ajax het woordje crisis nog met een kleine letter te mogen schrijven, maar na het onvoorstelbare demasqué tegen Napoli is het Crisis met een hoofdletter in de Johan Cruijff ArenA. De Italianen maakten ouderwets gehakt van de Nederlandse landskampioen, dat op een ongekende 6-1 nederlaag werd getrakteerd. Het grootste verlies sinds 1964!