In Frankrijk laten almaar meer steden weten dat ze voor het WK Voetbal geen fanzones met groot scherm zullen installeren. Niet dat onze zuiderburen niet geloven in de winstkansen van Les Bleus. Met die ‘boycot’ hekelen de betrokken stadsbesturen de belabberde mensenrechtensituatie in Qatar en de enorme ecologische voetafdruk van het hele event.