Loonwerker treft lichaam aan in maïsveld: “Eerst dachten we dat het om een dier ging, maar toen kwamen we dichterbij...”

Een loonwerker heeft in Herent een levenloos lichaam van een man gevonden op een veld langs de Mechelsesteenweg. De man vond het lijk rond 7 uur ’s ochtends toen hij voor een klant maïs aan het hakselen was.

Om 7.21 uur kreeg politie HerKo een melding binnen dat er in een veld langs de Mechelsesteenweg een lichaam werd aangetroffen. De lokale politie trok meteen ter plaatse. Het labo en het parket arriveerden iets later.De plaats waar het lichaam gevonden werd, is afgezet met witte schermen en een politielint.

Het was een loonwerker uit de buurt die het lijk had aangetroffen. “We waren aan het werk op het perceel, en toen zagen we tijdens de tweede ronde ineens iets vreemd liggen”, getuigt de loonwerker die liever anoniem wenst te blijven. “Onmiddellijk stopten we met werken. Eerst dachten we dat het om een dier ging, maar toen we dichterbij kwamen, zag ik een hand. Het lichaam moet er al een tijdje zijn, want toen ik uit mijn landbouwvoertuig stapte, stonk het er erg hard. Of het een man of vrouw is, kan ik dan ook niet zeggen. Het lichaam was in staat van ontbinding.”

“Het lichaam moet er al een tijdje zijn, want toen ik uit mijn landbouwvoertuig stapte, stonk het er erg hard” Landbouwer

De maïs stond al vrij hoog, waardoor het lichaam onopgemerkt bleef. “Het betreffende perceel is gezaaid in juni ongeveer, dus het is de eerste keer dat er iemand werkzaam was. Ik ben uiteraard geschrokken van wat we plots aantroffen. Dit wil je écht niet meemaken.” Het landbouwvoertuig van de man werd in beslag genomen, en wordt na het onderzoek opnieuw vrijgegeven.

Ook de buurtbewoners reageren geshockeerd: “Ik dacht eerst dat er een verkeersongeval was gebeurd”, klinkt het. “Maar een lijk, dat is toch straf. Zeker hier in Herent. We hebben daar alleszins niets van gemerkt.” (Lees verder onder de foto)

De plaats waar het lichaam gevonden werd, is afgezet met witte schermen, en het verkeer passeerde er beurtelings. — © mdt

De precieze omstandigheden worden nu volop onderzocht door de politie en het parket. Rond de middag arriveerde het DVI-team, dat gespecialiseerd is in identificatie, en werden er door politiehelikopter RAGO luchtfoto’s gemaakt.

Het parket kwam omstreeks 15 uur in de namiddag met iets meer info naar buiten. “Na deze afstapping is voorlopig enkel duidelijk dat het om het lichaam van een man gaat, welke reeds in verre staat van ontbinding was”, klinkt het. Op donderdag 6 oktober volgt een inwendige lijkschouwing met oog op de identificatie en het bepalen van een doodsoorzaak.

Het parket en het labo kwamen ter plekke om de precieze omstandigheden te onderzoeken. — © mdt