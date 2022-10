Standard-eigenaars storten zich nu ook op Australië: 777 Partners investeren in Melbourne Victory

Het imperium van 777 Partners blijft zich in sneltempo uitbreiden. De Amerikaanse investeringsgroep kocht zich in 2018 als minderheidsaandeelhouder in bij FC Sevilla en schakelde sinds vorig jaar een paar versnellingen hoger door in één jaar tijd FC Genua, Standard, Red Star Paris en Vasco Da Gama over te nemen. Daar komen nu dus ook aandelen in Melbourne Victory bij, de op één na meest succesvolle en meest populaire voetbalclub in de Australische A-League. Met de overname zou een geschat bedrag van 50 miljoen euro gemoeid zijn. Don Dransfield, CEO van de 777 Football Group, treedt ook toe tot de raad van bestuur van de club.

Pikant detail: met deze investering gaat de 777 Football Group de rechtstreekse concurrentie aan met de City Football Group, eigenaar van stadsgenoot en grote rivaal Melbourne City FC. Met Ronny Deila (coach bij New York City FC), Fergal Harkin (Football Partnerships en Pathways Manager bij Man City) en Don Dransfield (Chief Strategy Officer bij City Football Group) kaapte 777 Football Group dit jaar ook al drie kopstukken weg bij CFG.