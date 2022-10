Van ongelukkige timing gesproken: FC Barcelona deelt ‘goal van de dag’ van Ferran Jutgla op sociale media, tot onvrede van fans

De tweet van Barça:

Al snel kwam er kritiek van ontevreden fans. Een greep uit de reacties: “Is dit account gehackt door een trol?”, “Jongens, ik begrijp er niets meer van”, “We zullen zeker 100 miljoen betalen om hem terug te halen”, “En hij vertrok omdat Xavi hem niet wilde, Xavi gaf de voorkeur aan een andere Ferran (Torres, red.). Jutgla had moeten blijven in de plaats van Torres”.

Ook de Spaanse pers schrijft dat Barça een fout maakte door Jutgla zomaar te laten vertrekken. “Het feit dat Barcelona nu geniet van een van de beste spitsen ter wereld als Robert Lewandowski, verhult de blunder om Ferran Jutglà te laten gaan niet”, schrijft het Spaanse Marca onder meer. “Of nog erger, hem verkopen voor vijf miljoen. In elk optreden voor Brugge laat hij zien dat hij een spits van het hoogste kaliber is. Het is onbegrijpelijk dat hij niet in La Liga speelt... en dat hij niet op het lijstje van bondscoach Luis Enrique staat voor het WK met Spanje.”