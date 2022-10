Werkstraf voor activiste die ambtswoning van Jan Jambon binnendrong en zijn computer gebruikte

De Leuvense activiste Marie Samijn (27) is veroordeeld voor haar stunt in de ambtswoning van minister-president Jan Jambon. In december vorig jaar ging ze het zogenaamde Errerahuis binnen, waar ze filmpjes maakte en met enkele spullen aan de haal ging. De jonge vrouw ontkende op haar proces iets mis te hebben gedaan, maar werd woensdag veroordeeld voor diefstal, valsheid in informatica en externe hacking en moet nu een werkstraf van 100 uur uitvoeren.

Op 7 december 2021 stapte Samijn mee in de betoging tegen de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. De Leuvense vond dat de regeringen van ons land de coronapandemie verkeerd aanpakten en wilde haar boodschap tijdens de betoging duidelijk maken. Toen ze enkele uren later huiswaarts keerde, passeerde ze het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse Regering en minister-president Jan Jambon.

“Ik werd binnengelaten en werd opeens alleen gelaten”, verklaarde ze vorige maand op de zitting van de correctionele rechtbank. “Ik wilde spreken met iemand die de touwtjes in handen had. Ik stuur al jarenlang e-mails naar allerhande gezondheidsinstanties, ambassades en ministers met informatie over vaccinatie, de oplossingen binnen de epigenetica en neurodynamica en het misbruik van verschillende Afrikaanse landen door Europa. Toen ik alleen was, heb ik wat video’s gemaakt en heb ik enkele spullen meegenomen.”

Geweld niet bewezen

Volgens de activiste deed ze daarmee niets mis. “Het ging om spullen die met belastingsgeld zijn betaald, dat is toch geen diefstal?”, klonk het in een poging zichzelf te verdedigen voor de rechtbank. “Ik zie niet in waarom ik moet gestraft worden.” De rechtbank zag dat anders en veroordeelde Samijn tot een werkstraf van 100 uur voor diefstal, valsheid in informatica en externe hacking. De beklaagde had namelijk een powerpointpresentatie aangepast op een laptop die ze had geopend in het Errerahuis. “De code stond op de laptop. Ik heb inderdaad een slide bijgevoegd met cijfers over pedo-porno en mensenhandel in verschillende Europese landen. Ik wilde dat die boodschap gelezen werd”, klonk haar uitleg daarover.

De vrouw doolde anderhalf uur door het gebouw en werd uiteindelijk buitengelaten door de conciërge. Volgens het parket van Brussel zou ze daarbij geweld hebben gebruikt, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen.