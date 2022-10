Directeur Gert Damen trekt aan de alarmbel: “Er moeten dringend heel veel plaatsen in het bijzonder onderwijs bijkomen in onze regio.” — © EMA

ARENDONK

“Ik stel u in gebreke omdat er hier in de regio te weinig plaatsen zijn voor kinderen in het bijzonder onderwijs.” Dat schrijft de directeur van basisschool Sint-Clara in Arendonk in een brief aan minister van Onderwijs Ben Weyts. Volgens de schooldirecteur zitten zijn leerkrachten op hun tandvlees. “Sommigen zitten al thuis. Anderen staan op de rand om uit te vallen.”