Rode Duivels blijven tweede na Brazilië op nieuwe FIFA-ranking

De Rode Duivels blijven nummer twee achter Brazilië op de nieuwe FIFA-ranking die morgen/donderdag wordt vrijgegeven. In vergelijking met het klassement van 25 augustus is er een wijziging in de top tien. Italië wipt over Spanje naar de zesde plaats.

België werkte in de voorbije interlandperiode twee wedstrijden af voor de Nations League. Kevin De Bruyne en co versloegen in Brussel Wales (2-1) maar verloren aansluitend in Amsterdam met 1-0 van Nederland (FIFA 8). Oranje plaatste zich daardoor als groepswinnaar voor de Final Four van juni volgend jaar samen met Italië, Spanje en Kroatië (FIFA 12, +3).

Hun eerstvolgende match spelen de Duivels op 18 november in Koeweit tegen Egypte (FIFA 39). Vijf dagen later volgt de eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar tegen Canada (FIFA 41). Daarna treffen ze Marokko (FIFA 22) en vicewereldkampioen Kroatië.

Brazilië nam op de FIFA-ranking van 31 maart de eerste plaats over van België en maakte zo een einde aan een onafgebroken heerschappij van de Duivels sinds september 2018. Eerder stond België ook op 1 tussen november 2015 en maart 2016.

In het nieuwe klassement bouwen de Goddelijke Kanaries hun voorsprong op de Belgen uit van 16 naar 24 punten. Argentinië blijft derde voor wereldkampioen Frankrijk en Engeland.

De top tien:

1. Brazilië 1837.56 punten

2. België 1821.92

3. Argentinië 1770.65

4. Frankrijk 1764.85

5. Engeland 1737.46

6. Spanje 1716.93

7. Italië 1713.86

8. Nederland 1679.41

9. Portugal 1678.65

10. Denemarken 1665.47