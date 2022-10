De match van 12,4 miljoen: Club Brugge gaat volgende week voor recordwinst in Madrid

12,4 miljoen euro: dat bedrag staat volgende week woensdag op het spel voor Club Brugge in Madrid. Als het nog eens wint van Atlético, is de 1/8ste finale in de Champions League een feit en passeert blauw-zwart sowieso langs de kassa. Maar ook een gelijkspel kan de teller mogelijk richting de 50 miljoen euro sturen.

Na drie speeldagen in de Champions League is Club Brugge nu al zeker van ongeveer 30 miljoen euro. Daarin zitten al de startbonus (15,64 miljoen), een bedrag op basis van de coëfficiënt (5,67 miljoen) en drie keer een winstbonus (8,4 miljoen) verrekend. Straks komt daar nog een deeltje market pool – zeg maar televisiegeld – bij. Dat bedrag is momenteel nog niet bekend, maar traditioneel gezien gaat het ook hier over ettelijke miljoenen euro’s. En dan zijn ook de opbrengsten van de ticketverkoop nog niet meegeteld.

Om maar te zeggen: de teller staat vandaag al veel hoger dan die 30 miljoen euro en het kan nog veel meer worden. Want als blauw-zwart volgende week wint op Atlético Madrid krijgt het niet alleen een winstbonus van 2,8 miljoen euro, het is dan ook zeker van een plaatsje in de 1/8ste finales, wat nog eens 9,6 miljoen opbrengt. In totaal goed voor 12,4 miljoen euro dus.

Speelt Club gelijk, dan verdient het daar sowieso 930.000 euro aan. Als Leverkusen-Porto diezelfde avond niet op een gelijkspel eindigt, is Club ook zeker van de volgende ronde en houdt het dus 10,53 miljoen euro over aan een avondje Madrid. Ook niet mis.

Verliezen in Spanje hoeft trouwens geen probleem te zijn, want dan volstaat normaliter nog één puntje in de resterende twee wedstrijden (thuis tegen Porto of in Leverkusen) voor een plekje in de 1/8ste finales en de bijhorende jackpot.

Om maar te zeggen: dit kan met voorsprong de meest lucratieve Champions League-campagne ooit worden voor blauw-zwart. Als het zich kwalificeert, gaat de teller richting de 50 miljoen euro, terwijl het record nu momenteel nog op een slordige 36 miljoen euro staat na de campagne in 2020.