Groene bank NewB krijgt kapitaalverhoging niet rond, toekomst onzeker

NewB is er niet in geslaagd om een kapitaalverhoging van 40 miljoen euro rond te krijgen, zoals gevraagd was door de Nationale Bank. Dat meldt L’Echo en de coöperatieve bank bevestigt het nieuws.

De deadline verstreek eind september. Hoe het verder moet met NewB is onduidelijk. De bank zegt nog te wachten op een definitieve beslissing van de Waalse en Brussele regeringen over verdere investeringen in het project, maar het is wel al duidelijk dat 40 miljoen euro niet haalbaar is. De bank zegt in contact te staan met de Nationale Bank over verschillende toekomstscenario’s. De vraag is of NewB zijn banklicentie kan behouden en of het project eventueel voort kan zonder die licentie. In het slechtste geval komt er een liquidatieprocedure.

De bank wijst wel op de “gewijzigde realiteit op de financiële markten”, met sinds een aantal maanden hogere rentes die in het voordeel zijn van de banken. Het spaargeld van de 20.000 klanten is veilig, benadrukt NewB. “De bank gaat niet failliet”, luidt het. Voor de coöperanten ligt dat anders. Zij krijgen bij een eventuele ontbinding hun inleg terug “nadat aan alle verplichtingen is voldaan”. In december vindt een algemene vergadering plaats waarvoor de coöperanten nog een uitnodiging zullen krijgen.

Ethisch bankieren

De bank, die focust op ethisch bankieren, slaagde er na een jarenlange procedure pas begin 2020 in een bankvergunning te veroveren. Naast particulieren, investeerden ook middenveldorganisaties waaronder vakbonden en institutionele beleggers zoals de Brusselse en Waalse overheid en de universiteit ULB. De grootste investeerder was de Franse verzekeraar Monceau.

De Nationale Bank vroeg om de kapitaalverhoging zodat NewB zou kunnen groeien en om te voldoen aan de reglementaire kapitaalratio’s. De 20.000 klanten vertrouwen de bank samen 180 miljoen euro spaargeld toe, en voor 50 miljoen euro aan beleggingen. NewB verleende voor 7,3 miljoen euro kredieten