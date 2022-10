Parket wil influencer voor hof van assisen brengen voor moord op baby

In de nacht van 18 op 19 februari 2019 werd de politie opgeroepen naar het Hotel De France in Sint-Gillis, vlak bij het Brusselse Zuidstation. Bij aankomst troffen de politiemensen een baby van amper twee maanden oud aan die niet meer ademde. Het kind werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar het enkele dagen later overleed.

De moeder van het kind, afkomstig uit Vilvoorde, werd opgepakt, maar werd na verhoor vrijgelaten. Ze verklaarde dat ze de baby even alleen had gelaten met haar 3-jarige dochter zodat ze kon douchen. Volgens de vrouw zou het zusje per ongeluk op de baby zijn gaan liggen, waarna het verstikte.

Oplichten van volgers

Het onderzoek naar de dood van de baby is intussen afgerond. De zaak komt begin november voor de kamer van inbeschuldigingstelling waar het parket de doorverwijzing zal vragen naar het hof van assisen, voor moord. Volgens het gerecht bracht de vrouw haar eigen baby om het leven.

Na de dood van haar kind pikte de vrouw haar leven als influencer opnieuw op. Begin deze week bleek dat ze zich de afgelopen jaren vooral bezighield met het oplichten van haar volgers. Zo aanvaardde ze tientallen bestellingen voor goederen die konden worden aangekocht met fikse kortingen, maar ze leverde die nooit.

Daarnaast kocht ze ook verschillende tweedehands smartphones waarbij ze telkens een vals bewijs van overschrijving liet zien aan de slachtoffers, die nooit het geld op hun rekening zagen gestort. Het vonnis in die zaak valt op 3 november. Het parket van Halle-Vilvoorde eist alvast 3 jaar cel tegen de vrouw.