Sector reageert “teleurgesteld” op plannen van minister Crevits voor de kinderopvang

“Teleurstelling”, dat is het woord dat het meest valt wanneer je in de sector een reactie vraagt op de plannen van minister Hilde Crevits (CD&V) voor de kinderopvang. In de Septemberverklaring beloofde de minister 115 miljoen euro voor de sector, maar die gaat voornamelijk naar betere arbeidsvoorwaarden, hogere subsidies en meer plaatsen voor ouders met lagere inkomens. Het aantal kinderen per begeleider verandert voorlopig niet.

LEES OOK. Meer loon voor kinderbegeleiders, maar aantal kinderen per begeleider daalt niet: dit zijn de plannen van de Vlaamse regering

“Eigenlijk is het teleurstellend weinig. Maar dat wisten we al op voorhand”, zegt Anne Lambrechts van actiegroep ‘de eerste 1.000 dagen’. “Deze maatregelen, die eigenlijk een complete scheeftrekking in de sector moeten oplossen, waren al in 2020 beloofd. Die worden nu gewoon uitgevoerd. Maar de grote redding? Nee, dat is het niet”, zegt ze. “De beloofde maatregelen zijn nodig. Maar het is absoluut niet voldoende. Wij missen perspectief. We hebben nood aan een marshallplan om de gehele sector op te waarderen. Het is zwaar werk, maar ook mooi werk. Al hebben we nu geen tijd voor de mooie dingen. De educatieve functie, die medewerkers plezier kan geven, daar komen ze niet toe.”

Volgens Lambrechts is de verlaging van het aantal kinderen per begeleider daarom dan ook een acute noodzaak. “We hebben ook betere opleidingen nodig, betere logistieke ondersteuning en mensen moeten de kans krijgen om de job echt te leren”, zegt ze. “Het huidige voorstel toont dat de urgentie niet duidelijk is bij de regering. Dit is slechts een startschot, geen plan voor de toekomst.”

(Lees verder onder de foto)

© BELGA

“Hier mag het niet stoppen”

Hetzelfde klinkt bij de Gezinsbond. “Er wordt vanuit gegaan dat wanneer iedereen dezelfde middelen krijgt als de best gesubsidieerde opvang op dit moment, dat alle problemen opgelost zijn”, zegt Lutgard Vrints. “Maar daar mag het niet bij stoppen. Daar moet een tweede, een derde en een vierde plan bijkomen. De betere lonen en arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk, maar dat was voor iedereen de logica zelve. De kindratio moet naar beneden. Momenteel zijn dat acht tot negen kinderen per begeleider. Ons streefdoel is vijf per begeleider en op termijn voor baby’s naar vier. Maar daar is geld voor nodig. Het is teleurstellend dat dat niet erkend wordt”, zegt ze.

LEES OOK. Daarom voeren zij straks actie voor kinderopvang: “Het valt op dat er meer gehuild wordt in de opvang”

Volgens de Gezinsbond is het ook belangrijk om op termijn naar meer diverse profielen in de kinderopvang te gaan. “Nu moeten kinderbegeleiders naast hun pedagogische taken ook eten maken en poetsen bijvoorbeeld. De waardering is er niet. Ze kunnen de job niet doen waar ze eigenlijk voor opgeleid zijn”, zegt Vrints. Ook zijn hoger opgeleide mensen en doorgroeimogelijkheden belangrijk, volgens de Gezinsbond.

Daarnaast wil de organisatie dat er opnieuw een kwaliteitsmeting plaatsvindt in de hele sector, zoals in 2017 voor het eerst gebeurde. “Dat was een collectieve nulmeting en die moet herhaald worden om te weten waar we staan en wat moet verbeteren. Het is een interessant instrument om de vinger aan de pols te houden.”

© Jan Van der Perre

Het agentschap Opgroeien erkent de noodzaak van het verlagen van de ratio, maar laat weten dat een verlaging van de ratio niet mogelijk is zonder eerst in te zetten op een meer gelijke financiering in de sector. Opgroeien staat dus achter de stappen die gezet worden in die evolutie naar een meer gelijke financiering. “We hopen dat dit de start kan zijn van een positiever toekomsttraject voor de kinderopvang”, klinkt het.

“Ontoereikend”

Ook op politiek niveau komen er reacties binnen. Zo schrijft Hannelore Goeman, fractieleider van Vooruit in het Vlaams Parlement, op Twitter dat de kinderbegeleiders “natuurlijk meer moeten verdienen”, maar volgens haar is dit slechts een “zoethoudertje voor een sector in crisis. Zolang de werkdruk niet naar beneden gaat, zullen begeleiders blijven afhaken en is de kwaliteit van de kinderopvang niet gegarandeerd”, schrijft ze.

Ook Celia Groothedde, parlementslid voor Groen, vindt de huidige maatregelen ontoereikend. “Het is onbegrijpelijk dat kindbegeleiders nog altijd voor de meeste kinderen in heel Europa moeten instaan, en dat het aantal kinderen per begeleider niet wordt verlaagd. Heeft deze regering de sector en ouders dan echt niet gehoord? Dit is veel te weinig om de crisis in de kinderopvang aan te pakken”, reageert ze in een persbericht. “Deze investering van de regering Jambon staat totaal niet in verhouding tot de noden van de sector. Bovendien zou het geld dat wordt geïnvesteerd prioritair naar de verlaging van het aantal kinderen moeten gaan.”

(sgg)