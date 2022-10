Man van 75 miljoen geeft opvallende uitleg voor moeilijke start bij Liverpool: “Wanneer Klopp iets uitlegt, begrijp ik er niets van”

“Wanneer de coach iets uitlegt tijdens de teambespreking, begrijp ik er niets van”, zei Nunez bij ESPN. De Uruguayaan is de Engelse taal nog niet heel machtig en zou vooral ook moeilijkheden hebben met het Duitse accent van coach Jürgen Klopp. “Ik vraag dan aan mijn ploeggenoten of aan de assistent-coaches die Portugees spreken wat hij precies zei. Maar hij is wel duidelijk over zijn manier van spelen: hij vraagt ons om het simpel te houden, geen schrik te hebben en met vertrouwen te spelen. En als we de bal verliezen, moeten we meteen druk zetten.”

Nuñez heeft sinds zijn overstap naar Liverpool acht wedstrijden gespeeld – waarin hij twee keer scoorde –, maar miste ook al drie wedstrijden door een schorsing na een kopstoot op de tweede speeldag van de Premier League.

De Uruguayaan staat nu al droog sinds de eerste speeldag, op 6 augustus. “Wanneer ik niet beslissend ben, heb ik soms weinig vertrouwen”, gaf Nuñez toe. “Al geeft de coach mij wel vertrouwen tijdens trainingen en wedstrijden.”

Ook dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Rangers kwam Nuñez dus niet tot scoren. Liverpool won wel met 2-0, waardoor het tweede staat in groep A met zes punten. Napoli is leider met negen punten, Ajax is derde met drie punten en Rangers is laatste met nul punten.