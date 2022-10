Sergio Gomez (ex-Anderlecht) gaf dit weekend zijn eerste assist aan Erling Haaland: “Op training is hij nog spectaculairder”

Aanvankelijk werd er nog gedacht aan een uitleenbeurt aan City’s zusterclub Girona, maar uiteindelijk bleef Sergio Gomez gewoon in Manchester. Daar krijgt hij meer dan eens minuten van coach Pep Guardiola.

“De spelers en staf hebben me heel hard geholpen en ik ben blij dat de aanpassing zo vlot is verlopen”, vertelde Gomez op de persconferentie van dinsdag. “Hier spelen veel grote voetballers. In het begin was ik dus wat afwachtend. Maar ik ben écht goed ontvangen. Als jonge speler naar zo’n grote club komen, is echt een ongelofelijke ervaring. Nu moet ik gewoon blijven werken. Op training probeer ik het de coach zo moeilijk mogelijk te maken.”

Ook in de Manchester Derby mocht Gomez minuten maken. — © REUTERS

Die coach is Pep Guardiola, die net als Gomez een verleden heeft bij Barcelona. “Daar is hij begonnen als coach toen ik er nog in de jeugd speelde”, herinnert Gomez zich. “We droomden er toen allemaal van om ooit door hem gecoacht te worden. Het is prachtig dat dat nu voor mij werkelijkheid is geworden. Ik probeer zo veel mogelijk van hem te leren. Voor mij is hij de beste trainer ter wereld.”

Boze Haaland

Bij City mag Gomez ook samenspelen met een van de beste spitsen ter wereld. Tegen Manchester United (6-3) bood hij Erling Haaland zelfs een assist aan. “Het is heerlijk om met iemand als hij samen te spelen. Als ik toekijk vanop de bank geniet ik even hard als iedereen. Jullie zien hem om de paar dagen spelen, maar op training is hij soms nog spectaculairder. Hij wil altijd maar meer. Tegen United was hij boos omdat we de nul niet hadden gehouden. Dat toont aan hoe hongerig hij is. Echt een ongelofelijke speler.”