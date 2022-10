Er waren twijfels toen Carl Hoefkens (43) in mei aangesteld werd bij Club Brugge, maar na drie straffe stuntzeges in de Champions League oogst de hoofdcoach langs alle kanten lof. We legden ons oor eens te luister bij zijn leermeesters. Vijf voormalige trainers van Hoefkens over zijn huidige succes: “Het zegt iets als spelers zijn plan ophemelen.”