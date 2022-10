Hein Vanhaezebrouck recupereert Julien De Sart, maar blijft op zijn hoede: “Djurgarden is minder bekend, maar simpel wordt het niet”

AA Gent leeft op hoop voor de Conference League-match tegen Djurgarden. Met de terugkeer van Jordan Torunarigha en Julien De Sart in de wedstrijdkern recupereert Hein Vanhaezebrouck opnieuw twee belangrijke pionnen. Toch wil de coach allerminst alle hoop vestigen op die jongens: “We zijn AA Gent en we hebben een kern met spelers die allemaal geschikt zijn om aan de top te spelen.”

“Het ziet er positief uit: we hebben dit weekend geen risico genomen met jongens die very close waren”, aldus Vanhaezebrouck, die even een inkijkje gaf in de beschikbaarheid van Torunarigha en De Sart. “We hebben ze bewust nog laten rusten. Enkel Tissoudali en Lemajic ontbreken nu nog. Die andere jongens zullen erbij zijn.”

Anderzijds huivert Vanhaezebrouck ervan om al te veel druk te leggen op een speler als De Sart. “Elke speler is belangrijk voor mij en iedere afwezige moet vervangen worden”, hield hij zich duidelijk op de vlakte. “Alle heil gaan zoeken bij Julien of elke uitleg zoeken bij iemand die er niet is, dat is te makkelijk. We zijn AA Gent en we hebben een kern met spelers die allemaal geschikt zijn om aan de top te spelen.”

Toch is Vanhaezebrouck bijzonder in zijn nopjes met de nakende comeback van de middenvelder, die vorig jaar een hoofdrol vertolkte: “Ik ben blij dat Julien na die lange periode van herstel, waarin hij veel energie en drive heeft geïnvesteerd, opnieuw terug is. Nu zit hij voor het eerst weer in de selectie. Vorig jaar was hij één van onze twee belangrijkste spelers. Dat zegt genoeg. Hij heeft bewezen dat hij een sleutelspeler is voor AA Gent. Op alle niveaus: competitie, beker en Europees.”

Wake-upcall

Anderzijds beseft Vanhaezebrouck dat zijn spelersgroep na de thuisnederlaag tegen Cercle Brugge nog wat heeft goed te maken. “Ik heb iedereen wakkergeschud. Ik zei na de match inderdaad dat we defensief te vaak in de fout zijn gegaan. Dat is wel door toedoen van mijn hele elftal, maar mijn verdedigers waren inderdaad niet op hun beste niveau. Ik was ook over veel dingen tevreden. Ik vond het lang geleden dat we zo veel kansen bij elkaar speelden, met goed voetbal van achteruit. Dat was fantastisch. Heel jammer dat we dergelijke zaken laten zien – echte pluspunten tegen een stugge tegenstander –, maar dat dit afgestraft wordt omdat je telkens in de fout gaat. Daaruit moeten we lessen trekken. En zorgen dat het minder gebeurt, en liever helemaal niet.”

(lees verder onder de foto)

© BELGA

Toch nam Vanhaezebrouck zijn team ook opnieuw in bescherming: “Het zat ook wat tegen. Op het einde konden we ook op voorsprong komen. Ook met die strafschop. Er waren te veel mensen overtuigd dat er een contact was – ik heb er niets over gezegd, laat het ons zo houden. Het had een mindere defensieve prestatie kunnen zijn maar met een goed resultaat.”

Geen beurtrol voor Nardi en Roef

Wie morgen in doel start, wilde Vanhaezebrouck niet verklappen. Hij houdt ook vol dat er geen sprake is van een beurtrol, waarbij Paul Nardi de Europese- en bekermatchen mag afwerken en Davy Roef tijdens de competitiewedstrijden in actie mag komen. “Als er een schema in komt, nodig ik jullie uit om dat netjes in een tabelletje te gieten. En bepaal dan maar de opvolging en het ritme.” (lacht)

De volgende Europese tegenstander van dienst is dus het Zweedse Djurgarden. “Opnieuw een leider in de eigen competitie, net als Molde en Shamrock. Zij stonden bij de loting nog op de derde plaats, nu zijn ze gedeeld leider. Wie aan de leiding staat in Zweden… Djurgarden is misschien een minder bekende ploeg, maar simpel wordt het zeker niet. In Europa heeft het al laten zien dat het ook dan dominant kan spelen. Met weinig echte uitschieters, maar met een hecht geheel – defensief en offensief. Als het de titel pakt, dan zal het de titel van het collectief zijn.”