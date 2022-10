Groeiverwachting wereldhandel fors lager

De wereldeconomie krijgt een aantal schokken te verduren, waaronder die van de oorlog in Oekraïne, hoge energieprijzen en stijgende rentes. De economen van de WTO gaan momenteel uit van een groei van het volume van de wereldhandel in goederen met 3,5 procent dit jaar, of licht hoger dan de 3,0 procent die in april voorspeld werd. Nu rekenen ze voor 2023 op een groei met 1,0 procent, fors minder dan de in april voorspelde 3,4 procent. (krs, blg)