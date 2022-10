Unieke Cartier-horloge van legendarische Belgische motorcrosser geveild voor ruim 1 miljoen euro

Tijdens de Fine Watches-veiling van veilinghuis Sotheby’s is een luxehorloge van Cartier afgehamerd op ruim 1 miljoen euro. De Cartier Cheich is dan ook een van de meest unieke horloges van het Franse juwelenhuis: er zijn er maar vier van gemaakt en eentje daarvan – het exemplaar dat nu geveild is – behoorde toe aan een legendarische Belgische motorcrosser.

1.003.000 euro. Dat immense bedrag had een anonieme koper veil voor de Cartier Cheich, een al even mythisch als zeldzaam luxehorloge van het Franse juwelenhuis Cartier. Er zijn er dan ook maar vier van gemaakt. En eentje daarvan was in het bezit van onze landgenoot Gaston Rahier, de in 2005 overleden motorcrosser die in zijn carrière meer dan duizend wedstrijden won, waaronder tweemaal de woestijnrally Parijs-Dakar. Het is die mythische rally die aan de basis lag van dit unieke polshorloge in geel goud, met een lederen polsbandje met een sluiting van 18 karaat.

Het horlogedoosje verwijst uitdrukkelijk naar de woestijnrally Parijs-Dakar. — © Sotheby's

De Cartier Challenge

We schrijven 1983. Om de vijfde editie van Parijs-Dakar te vieren, roepen organisator Thierry Sabine en toenmalig Cartier-topman Alain Dominique Perrin de ‘Cartier Challenge’ in het leven: de eerste deelnemer die twee jaar na elkaar de woestijnrally wint, krijgt een Cartier-horloge. Niet zomaar een horloge, maar een hoogst uniek exemplaar waarvan de vorm verwijst naar het logo van de rally, een hoofddoek van een toeareg. Een idee van Cartier-designer Jacques Diltoer, die zowel een heren- als een damesversie ontwerpt.

Dat jaar komt de Fransman Hubert Auriol als eerste aan in Dakar. De Fransman had de rally twee jaar eerder ook al gewonnen, maar de Cartier Challenge vereist twee opeenvolgende overwinningen. En dus moet hij nog een jaartje geduld oefenen. Maar dat is buiten onze landgenoot Gaston Rahier gerekend: die wint de rally in 1984 én in 1985, en sleept het Cartier-horloge in de wacht.

Helikoptercrash

Het Franse juwelenhuis vervaardigt dan een nieuw herenhorloge voor een volgende winnaar. Die zal er echter nooit komen, want in 1986 komt Thierry Sabine om het leven in een helikoptercrash en wordt de Cartier Challenge opgedoekt. Het dameshorloge en het nieuwe herenmodel worden opgeborgen in een kluis van Cartier. Het vierde en laatste exemplaar kreeg Thierry Sabine, die het aan Hubert Auriol zou hebben gegeven, maar van dat horloge ontbreekt elk spoor.

Met slechts vier geproduceerde horloges – twee in het bezit van Cartier, één verloren en één gewonnen door Gaston Rahier – is de kans dat er ooit nog een Cartier Cheich geveild zal worden, zo goed als onbestaande. En dat verklaart meteen de recordprijs van ruim één miljoen euro, een pak meer dan de 200.000 à 400.000 euro waar het veilinghuis op had gerekend.