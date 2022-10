Nationale Bank ziet Belgische economie afstevenen op “korte ondiepe recessie in tweede jaarhelft”

De Belgische economie lijkt in de tweede helft van dit jaar en mogelijk nog begin volgend jaar in een korte recessie van beperkte omvang te belanden. Dat concludeert de Nationale Bank van België uit een bevraging die ze, in samenwerking met de werkgeversorganisaties, eind vorige maand uitvoerde bij ruim 4.500 ondernemingen en zelfstandigen.