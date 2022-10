In recordtempo hebben de EU-lidstaten een achtste sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd. Ze reageren daarmee op de annexatie door Rusland van gebieden in Oost-Oekraïne, de mobilisatie en de dreiging van de Russische president Vladimir Poetin om kernwapens in te zetten. Toch begint de ‘sanctiemoeheid’ snel toe te nemen. Zeker bij ons land, want België onthield zich als enige bij de stemming.