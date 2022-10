Anderlecht werkte hard tegen West Ham. Helaas voor RSCA dwong het met dit labeur geen puntje af in de Conference League. The Hammers konden zich - na een reeks gemiste kansen - één keer doorzetten en toen viel het doek. De gretige acties van Verschaeren, de strijdlust van Arnstad en Debast, de honger van Silva... Het was tevergeefs.