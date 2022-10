Wesley Hoedt werd met de vinger gewezen, maar vindt doelpunt van West Ham niet zijn schuld: “Ze moeten mijn rug hebben”

“Dit is pijnlijk, want we spelen een goeie wedstrijd”, aldus Hoedt bij Sporza. “Het was een evenwichtige wedstrijd waarin we allebei kansen kregen. Wij moeten die van ons afmaken. Als wij er één weggeven, maken zij die wel meteen af. Dat is toch een verschil in kwaliteit in beide rechthoeken. We wilden een reactie tonen en dat moeten we eigenlijk elke wedstrijd proberen doen. Ik denk dat we West Ham goed partij boden, maar dan missen we dat vleugje extra om ze echt pijn te doen.”

Silva, Hoedt en (vooral) Diawara in de fout

Vooral de tegengoal zelf deed pijn. Het begon bij Lucas Paqueta. De Braziliaan van West Ham werd te vrij gelaten en kon nog rustig een koffietje drinken toen hij de bal kreeg aan de rand van de zestien. Fabio Silva spurtte nog terug, maar kwam te laat. Hoedt stapte dan weer uit, waardoor zijn rechtstreekse tegenstander Scamacca de bal kon aannemen, draaien én scoren zonder een Anderlecht-verdediger in de buurt. Maar vooral Amadou Diawara gaat niet vrijuit: de Guineeër bleef centraal slenteren, viel Paqueta niet aan of gaf geen rugdekking aan Hoedt.

“Waarom ik instap bij die tegengoal? Anders schiet ie, ik moet dus wel”, verdedigt Hoedt zich. “We staan met drie centrale verdedigers, dan moet je elkaars rug hebben. Daar kan je op trainen, ja. We moeten nu vooral naar onszelf kijken en beseffen dat het nog vele malen beter moet.”

In de studio van Sporza was Gert Verheyen snoeihard. “Diawara is misschien fysiek niet in orde, maar zo kan hij niet in de ploeg staan. In heel die fase sjokt hij terug en mist hij de agressiviteit die nodig is voor een defensieve middenvelder. Hoedt stapt uit, maar de grote fout ligt bij Diawara.”

Ook coach Felice Mazzu zag dat er van alles misliep. “Eigenlijk maken we maar één fout, en dat is bij de tegengoal. Er is te weinig druk op de bal als de flankverandering er komt, er is te weinig druk op de man buiten de zestien én de spits staat moederziel alleen.”

Wie ging in de fout? Ontdek het hier en oordeel zelf: