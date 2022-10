Supporters van Djurgarden stelen spandoek van AA Gent-fans voor Europese wedstrijd

Voor de match tussen AA Gent en het Zweedse Djurgarden, donderdagavond in de Conference League, was er al een opstootje in de Gentse Ghelamco Arena. Supporters van de bezoekende club trokken, lang voor de aftrap, naar het ‘familievak’ achter de tribune. Zij rukten daar enkele spandoeken af. In dat bewuste vak bevonden zich toen nog niet al te veel thuisfans.

De Gentse Korenmarkt werd deze namiddag ingepalmd door zo’n 2.000 Zweedse fans. Bij AA Gent hadden ze ondertussen extra plaatsen voorzien in het stadion. Normaal zouden zo’n 1.000 bezoekende supporters toegelaten worden. Daarop werd besloten extra plaatsen te voorzien voor de meegereisde Zweedse fans die geen ticket hadden kunnen bemachtigen voor de wedstrijd maar toch naar Gent waren afgezakt.

De twee secties voor de bezoekende fans liepen op die manier goed vol. De oproerpolitie nam plaats in de tribunes om er zo voor te zorgen dat beide supportersclans elkaar niet zouden kunnen belagen.

De beelden:

© ssg

Trainer Hein Vanhaezebrouck kiest in het basiselftal voor het verdedigende compartiment met Hanche-Olsen en Torunarigha in de plaats van Okumu en Godeau in vergelijking met de laatste match die Gantoise speelde. Doelman Roef moet plaats ruimen voor Nardi. Gent verloor afgelopen zondag, in de Jupiler Pro League, met 3-4 van Cercle Brugge.

Gent begint de match met doelman Paul Nardi, die Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui en Jordan Torunarigha voor zich krijgt. Matisse Samoise en Alessio Castro-Montes staan op de wingbacks. Captain Vadis Odjidja, Sven Kums en Hyunseok Hong moeten strijd leveren op het middenveld. Hugo Cuypers en Laurent Depoitre hebben als taak voor de goals te zorgen. Julien De Sart is na een lange inactiviteit weer fit voor de dienst bevonden maar zit op de bank.

Zowel AA Gent als Djurgarden totaliseerden in de Conference League een vier op zes. In de groep van beide teams zitten ook het Noorse Molde FK en het Ierse Shamrock Rovers. Zij spelen eerder op de avond hun onderlinge partij in Noorwegen.

Opstelling AA Gent: Nardi - Hanche-Olsen, Ngadeu-Ngadjui, Torunarigha - Samoise, Odjidja (cap), Kums, Hong, Castro-Montes - Cuypers, Depoitre.

Coach: Hein Vanhaezebrouck